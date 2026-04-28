В Башкирии появился новый профессиональный праздник

В Башкирии учредили новый профессиональный праздник. Закон подписал исполняющий обязанности председателя Госсобрания республики Салават Хусаинов. Документ уже появился на портале правовой информации РБ.
Речь идет о Дне работника органа опеки и попечительства Республики Башкортостан. Официально его будут отмечать 12 марта.
Отмечается, что новый праздник ввели с 2026 года.
