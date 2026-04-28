Из-за паводков закрыто движение на четырёх трассах Красноярского края

Из-за перелива воды через проезжую часть в Красноярском крае закрыли движение на нескольких трассах.
Так, на дорогах Ачинского и Козульского округов невозможен проезд на 45-ом км Байкал-Слабцовка, 20-ом км Козулька-Жуковка, 31-ом км Новоникольск-Кытат и 11-ом км Большой Улуй-Турецк-Новая Еловка, отмечают в КрУДоре.
Сейчас подрядная организация наблюдает за уровнем воды. Сообщается, что установлены сигнальные столбики и дорожные знаки.
Известно, что проезжую часть откроют для движение после завершения паводков. Также перед эти необходимо привести дорогу в порядок.