Из-за паводков закрыто движение на четырёх трассах Красноярского края

Проезжую часть откроют только после завершения паводков.

Источник: Krasnoyarskmedia

Из-за перелива воды через проезжую часть в Красноярском крае закрыли движение на нескольких трассах.

Так, на дорогах Ачинского и Козульского округов невозможен проезд на 45-ом км Байкал-Слабцовка, 20-ом км Козулька-Жуковка, 31-ом км Новоникольск-Кытат и 11-ом км Большой Улуй-Турецк-Новая Еловка, отмечают в КрУДоре.

Сейчас подрядная организация наблюдает за уровнем воды. Сообщается, что установлены сигнальные столбики и дорожные знаки.

Известно, что проезжую часть откроют для движение после завершения паводков. Также перед эти необходимо привести дорогу в порядок.