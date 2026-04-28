Красноярских автовладельцев приглашают сдать изношенные покрышки на переработку

Проект «Зеленый — новый черный» был запущен в 2019 году на АЗС в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Московской области. Он направлен на сокращение количества отходов путем поощрения автовладельцев к ответственной утилизации старых шин. Всего за семь лет его существования клиенты сети сдали на переработку более 6,5 тысяч тонн автомобильных покрышек, что соответствует около 400 000 квадратным метрам покрытий для игровых и спортивных площадок. Этого объема достаточно для покрытия резиновой крошкой более 100 школьных стадионов.