Красноярских автовладельцев приглашают сдать изношенные покрышки на переработку

В Красноярске автомобилисты смогут бесплатно сдать изношенные покрышки для их последующей переработки в рамках экологического проекта «Зеленый — новый черный» и проекта «Охота на колеса».
Собранные на АЗС сети «Газпромнефть» шины отправятся на переработку на лицензированный завод ООО «Вторшина», а полученный гранулят — резиновая крошка — пойдет на изготовление безопасных покрытий, в том числе для спорплощадок.
Сезонная акция по сбору шин состоится в двух районах города 11 мая, в понедельник с 10:00 до 15:00. В этот период частные клиенты могут сдать волонтерам покрышки (не более 4 штук) на следующих АЗС в Красноярске:
ул. Мичурина, 30 г ул. Гайдашовка, 8 г.
Проект «Зеленый — новый черный» был запущен в 2019 году на АЗС в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Московской области. Он направлен на сокращение количества отходов путем поощрения автовладельцев к ответственной утилизации старых шин. Всего за семь лет его существования клиенты сети сдали на переработку более 6,5 тысяч тонн автомобильных покрышек, что соответствует около 400 000 квадратным метрам покрытий для игровых и спортивных площадок. Этого объема достаточно для покрытия резиновой крошкой более 100 школьных стадионов.