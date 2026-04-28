В Красноярском крае открыли сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь

В Красноярском крае начался сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона. В южной группе округов охоту разрешили с 25 апреля, — уточнили в ведомстве. Территория региона разделена на шесть зон, в каждой из которых сезон открывается поэтапно. Срок охоты в каждом округе составляет 10 дней. На сегодняшний день выдано более 1 100 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Подать заявления можно до окончания сезона через портал «Госуслуги», лично или по почте. Наш регион — уникальная территория, служащая домом для множества редких и охраняемых видов птиц. Охота на них категорически запрещена. Особенно в центральных и южных муниципальных округах, где обитают исключительно редкие и малочисленные популяции гусей, — отметил первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков. Для получения разрешения необходимо оплатить госпошлину и сбор за добычу отдельных видов птиц, включая глухаря и тетерева. Ознакомиться с зонами весенней охоты можно по ссылке.