В Соликамске женщину осудили на 11 лет за продажу наркотиков

Суд в Соликамске вынес приговор 32-летней местной жительнице, признав её виновной в двух эпизодах незаконной продажи наркотических веществ.
Как установили правоохранители, преступную деятельность удалось выявить и остановить сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Соликамский» в ходе оперативных мероприятий.
Следствие выяснило, что в конце прошлого года с интервалом в несколько недель к женщине обратились двое молодых людей, желавших приобрести запрещённые вещества. Используя связи с интернет-продавцами наркотиков, она заказала товар, оплатила его и забрала из оговоренного места.
После этого женщина организовала тайник с первой партией наркотика, сделала фото и отправила его покупателю. О месте второй закладки она сообщила уже по телефону.
Оба покупателя были задержаны сотрудниками полиции. При личном досмотре у них изъяли синтетические наркотики: в одном случае массой 0,562 грамма, в другом — 0,071 грамма.
Суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.