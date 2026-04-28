Красноярские школьники плетут маскировочные сети для участников СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские школьники присоединились к городской акции «Марафон добра: от сердца — к Победе» и изготавливают маскировочные сети для передачи на фронт.
К работе подключились активисты отряда «Добрые сердца» школы № 154, учащиеся лицея № 10 и школы № 89. В акции участвуют школьники, педагоги и родители. Параллельно ведется сбор гуманитарной помощи.
Изначально перед участниками стояла задача изготовить не менее 18 кв. м сетей размером 3 на 6 метров. По данным организаторов, ряд школ уже выполнил этот объем и продолжает работу.
Итоги акции подведут к 9 Мая. Всего планируется изготовить 2106 кв. м маскировочных сетей. Готовую продукцию передадут в единый пункт сбора гуманитарной помощи, сообщили в главном управлении образования Красноярска.