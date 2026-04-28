Белгородская область поставила 187 видов продукции АПК на рынки 48 стран

По состоянию на 20 апреля объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Белгородской области составил $452,7 млн, что на 67,2% больше результата за аналогичный период 2025-го. Регион поставляет 187 видов продукции АПК на рынки 48 стран мира. Об этом сообщили в облправительстве со ссылкой на данные Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (Агроэкспорт).