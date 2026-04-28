Белгородская область поставила 187 видов продукции АПК на рынки 48 стран

По состоянию на 20 апреля объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Белгородской области составил $452,7 млн, что на 67,2% больше результата за аналогичный период 2025-го. Регион поставляет 187 видов продукции АПК на рынки 48 стран мира. Об этом сообщили в облправительстве со ссылкой на данные Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (Агроэкспорт).

Источник: Коммерсантъ

По состоянию на 20 апреля объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Белгородской области составил $452,7 млн, что на 67,2% больше результата за аналогичный период 2025-го. Регион поставляет 187 видов продукции АПК на рынки 48 стран мира. Об этом сообщили в облправительстве со ссылкой на данные Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (Агроэкспорт).

Увеличение регионального экспорта продукции агропромышленного комплекса произошло за счет роста экспорта масложировой продукции на 90,9%, молочной продукции — на 22,0% и прочей продукции АПК — на 12,3%. Основными экспортными товарами стали:

масложировая отрасль, доля которой в общем объеме экспорта составила 86,6%;

мясная и молочная отрасли — 3,8%;

продукция пищевой и перерабатывающей промышленности — 5,5%;

«Основным направлением экспорта продукции АПК в первом квартале 2026 года стала Индия — 38,3%», — уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал, что в период 2021—2024 годов за счет средств бюджета Белгородской области финансовая помощь в регионе была оказана почти 3 тыс. предприятий и организаций. Общий объем поддержки составил 1,7 млрд руб. В целом за указанный период объем господдержки вырос в 32 раза.