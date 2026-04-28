Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградскую область за неделю пытались ввезти более 55 тонн заражённой сельхозпродукции

Она была выявлена в результате контроля.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области за неделю с 20 по 26 апреля специалисты Россельхознадзора выявили свыше 55 тонн заражённой сельхозпродукции. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в область из-за рубежа ввезли 29 тыс. тонн соевых бобов, 1,2 тыс. тонн свежих овощей, фруктов, картофеля и грибов, 63 тонны кофе, 400 тыс. штук срезанных цветов и другую продукцию. Из регионов России в Калининградскую область поступило свыше 42 тыс. тонн — это лён, пшеничная мука, рисовая крупа, гофрокартон и пиломатериалы.

В Калининградскую область не пустили 480 кг пестицидов, которые везли из Германии.