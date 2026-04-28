Нижегородский марафон «Мы за ZОЖ!» признан лучшим социальным проектом

Победителем Всероссийского конкурса просветительских проектов «Свет профилактики — 2025» стал марафон «Мы за ZОЖ!». Он проходил в Нижегородской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как рассказала заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко, за пять месяцев прошлого года участниками марафона стали 20 наиболее крупных населенных пунктов региона. Массовые оздоровительные и просветительские мероприятия объединили в общей сложности около 23 тыс. жителей.
«Мы планируем масштабировать марафон и вовлечь в него еще больше жителей региона. Главное, что наши усилия дают реальный результат: с каждым годом все больше людей отказывается от вредных привычек, начинает придерживаться здорового питания, увлекается спортом и обращается к медикам в целях профилактики», — подчеркнула главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.