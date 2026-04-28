В Аксайском районе установят модульный ДК за 140,4 млн рублей

В течение 2026 года в Аксайском районе Ростовской области в поселке Щепкин будет установлен модульный дом культуры. Стоимость возведения комплекса составит 140,4 млн руб., сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении уточняется, что устройство основания здания продлится до июля. «Уже проведены конкурсные процедуры по определению поставщика модульного сооружения. До конца апреля с подрядчиком заключат контракт, а установить само здание планируют до конца года», — говорится в сообщении.

В новом ДК планируется реализовать масштабные социальные проекты, такие как интерактивное пространство памяти героев Великой Отечественной войны и СВО, краеведческий казачий уголок и межнациональный клуб для формирования толерантного сознания в молодежной среде.