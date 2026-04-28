Праздники и выходные. Когда и как отдыхаем в мае 2026 года

Приближается время майских праздников — сезона пикников, путешествий и встреч с друзьями. Чтобы отдых прошёл без сюрпризов, важно заранее уточнить рабочий график.
Многих интересуют такие вопросы: какова длительность выходных, есть ли там сокращённые рабочие дни, как будут работать образовательные учреждения. Эти и другие подробности — в материале rostov.aif.ru.
Выходные дни в мае 2026.
Согласно производственному календарю, опубликованному на портале Государственной Думы РФ, первые майские выходные в 2026 году продлятся с 1 по 3 мая, с пятницы по воскресенье. Вторые — с 9 по 11 мая, с субботы по понедельник. Между этими периодами будет пятидневная рабочая неделя.
4 мая выходным днём не является, в эту дату начинается пятидневная рабочая неделя после первомайских праздников.
Общая продолжительность отдыха в этом году оказалась меньше, чем в предыдущие. В 2022, 2024 и 2025 годах майские каникулы длились по восемь дней, в 2023 году — семь, а в 2019-м — девять.
Правительство заранее утвердило календарь так, чтобы продлить новогодние каникулы: выходной с 3 января перенесли на 9 января, а выходной с 4 января — на 31 декабря. Из-за этого майские не получили дополнительных дней и оказались разбиты на два коротких периода по три дня.
30 апреля и 8 мая: сокращённые дни или нет?
Перед майскими праздниками россиян ждут два приятных бонуса — сокращённые рабочие дни. 30 апреля и 8 мая можно будет уйти с работы на час раньше обычного. Эту информацию также можно обнаружить в производственном календаре.
Правило действует для всех сотрудников, независимо от графика или длительности стандартной смены.
1 мая учатся в школе или нет?
Многих родителей интересует, будут ли дополнительные выходные у школьников и дошколят.
Во многих регионах график учёбы на май 2026 года уже утверждён и полностью соответствует производственному календарю.
Школьников и детей, посещающих детские сады, ждут две паузы в занятиях: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Между этими выходными придётся посещать занятия полную неделю — с понедельника, 4 мая, по пятницу, 8-е.
В предпраздничные дни, 30 апреля и 8 мая, школы обычно уроки делают короче, часть предметов отменяют. А уже с 12 мая учебный процесс возвращается в привычное русло.
А вот график работы кружков, секций, а также музыкальных и спортивных школ может отличаться от общего. Многие учреждения приостанавливают занятия в праздничные дни, но некоторые возобновляют работу уже 2 или 3 мая. Расписание таких организаций лучше уточнять отдельно.