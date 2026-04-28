Более 7,5 млн жителей и гостей Нижнего Новгорода посетили культурные события в 2025 году

Более 7,5 млн жителей и гостей города посетили культурные события в 2025 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии в 2025 году депутатам Гордумы Нижнего Новгорода. В течение года муниципальными учреждениями культуры было проведено более 21 тысячи мероприятий — это концерты, выставки, фестивали, мастер-классы.