Более 7,5 млн жителей и гостей Нижнего Новгорода посетили культурные события в 2025 году

Более 7,5 млн жителей и гостей города посетили культурные события в 2025 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии в 2025 году депутатам Гордумы Нижнего Новгорода. В течение года муниципальными учреждениями культуры было проведено более 21 тысячи мероприятий — это концерты, выставки, фестивали, мастер-классы.
Также продолжалась модернизация в учреждениях культуры города.
«После проведения капитального ремонта мы открыли еще одну, уже восьмую, модельную библиотеку — имени Адрианова в Автозаводском районе. Теперь это новое многофункциональное пространство с комфортными условиями для посетителей и современным мультимедийным и интерактивным оборудованием», — рассказал глава города.
Юрий Шалабаев отметил, что в 2025 году завершился очередной этап комплексного капитального ремонта детской музыкальной школы № 9 имени Улыбышева, где обновлены учебные кабинеты и актовый зал, установлено новое оборудование.
По словам мэра города, ведущей темой в культурной повестке городских мероприятий стала 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне и объявленный в нашей стране Год защитника Отечества.
«Мы с глубоким уважением отдавали дань памяти героям, чьи подвиги стали символом мужества и патриотизма», — подчеркнул мэр.
В рамках празднования Дня Победы и Дня города были реализованы масштабные проекты о подвигах нижегородцев разных эпох, об истории районов города в военный период, а также о вкладе в Победу местных предприятий.
«С особой благодарностью мы чествовали наших ветеранов, ставших живым примером мужества, стойкости и любви к Отечеству. Были вручены юбилейные медали “80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.”, 44-м участникам Великой Отечественной войны присвоено звание “Почетный гражданин Нижнего Новгорода”», — подчеркнул Юрий Шалабаев.