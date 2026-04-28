Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 7,5 млн жителей и гостей Нижнего Новгорода посетили культурные события в 2025 году

Модернизация в учреждениях культуры города продолжается.

Источник: Время

Более 7,5 млн жителей и гостей города посетили культурные события в 2025 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии в 2025 году депутатам Гордумы Нижнего Новгорода. В течение года муниципальными учреждениями культуры было проведено более 21 тысячи мероприятий — это концерты, выставки, фестивали, мастер-классы.

Также продолжалась модернизация в учреждениях культуры города.

«После проведения капитального ремонта мы открыли еще одну, уже восьмую, модельную библиотеку — имени Адрианова в Автозаводском районе. Теперь это новое многофункциональное пространство с комфортными условиями для посетителей и современным мультимедийным и интерактивным оборудованием», — рассказал глава города.

Юрий Шалабаев отметил, что в 2025 году завершился очередной этап комплексного капитального ремонта детской музыкальной школы № 9 имени Улыбышева, где обновлены учебные кабинеты и актовый зал, установлено новое оборудование.

По словам мэра города, ведущей темой в культурной повестке городских мероприятий стала 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне и объявленный в нашей стране Год защитника Отечества.

«Мы с глубоким уважением отдавали дань памяти героям, чьи подвиги стали символом мужества и патриотизма», — подчеркнул мэр.

В рамках празднования Дня Победы и Дня города были реализованы масштабные проекты о подвигах нижегородцев разных эпох, об истории районов города в военный период, а также о вкладе в Победу местных предприятий.

«С особой благодарностью мы чествовали наших ветеранов, ставших живым примером мужества, стойкости и любви к Отечеству. Были вручены юбилейные медали “80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.”, 44-м участникам Великой Отечественной войны присвоено звание “Почетный гражданин Нижнего Новгорода”», — подчеркнул Юрий Шалабаев.