Красноярских карапузов приглашают выйти на свой первый старт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Семейный праздник с необычными забегами вновь пройдет в краевой столице.

23 мая состоится 12-й семейный фестиваль «Карапузы, на старт!», приуроченный ко Дню защиты детей. В этом году участие примут 398 юных красноярцев — по числу лет города. Малышей распределят на четыре возрастные группы: самым маленьким предстоит проползти 10 метров, детям постарше — преодолеть дистанции до 40 метров.

Соревнования пройдут без фиксации времени: главная цель — участие и семейный досуг. Все дети получат свои первые медали, дипломы и подарки. Также предусмотрены специальные номинации, в том числе для самых дружных и креативных семей, которые придут в интересных костюмах.

Помимо стартов, для гостей подготовят фотозоны, игровые и развлекательные площадки для всей семьи.

Регистрация начнется 5 мая и продлится до набора участников, подробности читайте на сайте городской администрации.

Добавим, праздник пройдет в многофункциональном спортивном центре № 1 СФУ. Участие в фестивале бесплатное.

