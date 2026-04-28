В Уфе работники образования России и Кыргызстана поделятся лучшими практиками

— Эти две цитаты являются лейтмотивом и вектором для нашего развития на протяжении даже того времени, когда каждая страна обрела свой суверенитет. И, находясь здесь в Уфе, мы руководствуемся самым главным посылом глав наших государств Владимира Путина и Садыра Жапарова о том, что мы на пути к созданию единого образовательного пространства. Именно в этом контексте российская сторона строит в Кыргызстане 9 школ. Оператором по подготовке кадров и по содержанию школьного образования является БГПУ имени Акмуллы. С этим вузом мы уже стали родными друг другу. Программа нынешнего практикума охватывает самые важные вопросы, имеющее значение для каждого из нас, — это и управленческое лидерство, и современные педагогические образовательные технологии, и новые подходы в системе образования, — подчеркнула Назира Дюшеева.