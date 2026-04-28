В Уфе работники образования России и Кыргызстана поделятся лучшими практиками

В Уфе на площадке Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы стартовал пятидневный практикум работников системы образования России и Кыргызстана. В течение рабочей недели стороны будут делиться своими наработками, опытом, обсуждать проблемы современного образования и возможности их решения за круглым столом, во время мастер-классов, нетворкингов и панельных дискуссий.
Как отметил на церемонии открытия ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов, этот практикум особенный по составу участников. Кроме киргизских гостей, на нем присутствуют работники системы образования Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.
Фото: Пресс-служба БГПУ имени М. Акмуллы.
— Также в работе форума примут участие министр просвещения России Сергей Кравцов и министр просвещения Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева. Сегодня каждый педвуз России закреплен Минпросвещения за «своей» страной, Акмуллинский университет работает в Кыргызстане. Нас объединяют общие тюркские корни. Уже много лет мы сотрудничаем, обмениваемся опытом, с 2021 года ведем системную работу по продвижению русского языка и лучших практик российского образования в Кыргызстане. Также университет входит в учебно-педагогический округ, включающий Башкортостан, Кабардино-Балкарскую и Карачаево-Черкесскую республики. С этими республиками в составе округа мы сотрудничаем уже три года. Думаю, что практикум поможет еще лучше понять другу друга, поделиться наработками, которые есть у каждой стороны, — отметил Салават Сагитов.
Первая встреча всех участников форума состоялась в зале имени народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Фотографии и высказывания выдающегося башкирского писателя украшают стены помещения. На некоторых снимках он с друзьями-писателями из других республик. Вдохновленная увиденным президент Кыргызской академии образования Н азираДюшеева вспомнила две цитаты. Одна принадлежит Чингизу Айтматову: «Время меняет нас, а мы меняем время». Вторая из стихотворения Расула Гамзатова:
"Мне все народы очень нравятся,
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает, кто попытается.
Чернить какой-нибудь народ".
Фото: Пресс-служба БГПУ имени М. Акмуллы.
— Эти две цитаты являются лейтмотивом и вектором для нашего развития на протяжении даже того времени, когда каждая страна обрела свой суверенитет. И, находясь здесь в Уфе, мы руководствуемся самым главным посылом глав наших государств Владимира Путина и Садыра Жапарова о том, что мы на пути к созданию единого образовательного пространства. Именно в этом контексте российская сторона строит в Кыргызстане 9 школ. Оператором по подготовке кадров и по содержанию школьного образования является БГПУ имени Акмуллы. С этим вузом мы уже стали родными друг другу. Программа нынешнего практикума охватывает самые важные вопросы, имеющее значение для каждого из нас, — это и управленческое лидерство, и современные педагогические образовательные технологии, и новые подходы в системе образования, — подчеркнула Назира Дюшеева.
Некоторые участники мероприятия впервые оказались в Уфе. Одна из таких Эльвира Блимготова, руководитель Центра непрерывного повышения профмастерства педагогических работников и управленческих кадров Карачаево-Черкессии. Город ее восхитил.
— Я первый раз в Башкирии. Очень хотела поехать, чтобы увидеть Уфу, встретиться с коллегами, перенять от них что-то новое, а также показать свои наработки. У вас гостеприимные люди, город красивый, — поделилась Эльвира Блимготова.
Фото: Пресс-служба имени М. Акмуллы.
О том, что практикум многое значит для будущего сотрудничества, рассказала и директор пединститута Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Рахат Сулейманова: «Все организовано на высоком уровне. Динамичное открытие форума обозначило основные направления, по которым будем работать эти дни. Важно делиться опытом особенно сегодня, когда к учителю предъявляется столько требований».
Директор Чуйского областного методического центра образования (Кыргызстан) Райымбек Султанов отметил, что их дома с новыми знаниями ждут коллеги и таким образом опыт, полученный в Уфе, будет распространяться дальше.
