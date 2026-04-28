В Беларуси работа ГАИ и других служб МВД меняется в начале мая

Работа ГАИ и других подразделений МВД изменится с мая — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси вносятся изменения в график работы подразделений ГАИ и других служб МВД в начале мая, сообщил телеграм-канал милицейского издания «На страже».

В частности, скорректирован график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ, подразделений по гражданству и миграции, а также по разрешительной работе территориальных органов внутренних дел.

Данные подразделения вместо пятницы, 1 мая, будут работать в понедельник, 4 мая. Таким образом первые три майских дня в этих подразделениях будут выходными. А уже 4, 5, 6 и 7 мая данные службы милиции будут работать по обычному графику.

При этом на пятницу, 8 мая, для них устанавливается режим работы в предпраздничный день: с 8.00 до 16.00 (с перерывом 13.00 до 14.00).

— В праздничный день 9 мая регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ, а также по гражданству и миграции, разрешительной работе будут закрыты, — уточнило ведомственное издание.

