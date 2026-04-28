Могилевчанин может сесть на 10 лет вместе с женой за то, что она не работала

В Беларуси мужчину будут судить за жену, которая не работала, как нужно. Подробности рассказали в УВД Могоблисполкома.
Правоохранители установили, что в Могилеве 32-летний заведующий комбината устроил к себе на работу 33-летнюю жену. Однако официально трудоустроенная супруга мужчины фактически на работу не приходила, но ежемесячно на банковскую карту получала зарплату.
Со счетов предприятия таким образом супруги похитили более 16 тысяч рублей. Им инкриминируют хищение, совершенное путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц по предварительному сговору. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
