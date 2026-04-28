В Ульяновской области студенты побывали на асфальтобетонном заводе

Студенты приволжского института (филиала) Московского автомобильно-дорожногогосударственного технического университета (МАДИ) стали участниками экскурсии на асфальтобетонный завод «Ульяновсктрансстрой». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта Ульяновской области.
Экскурсию провел начальник лаборатории Алексей Серегин, он поделился своими знаниями и опытом. Ребята ознакомились с технологическим циклом производства различных видов асфальтобетона, изучили производственный процесс и посетили испытательную лабораторию завода. Также они увидели, как хранятся материалы для приготовления асфальтобетонных смесей.
«Посещение реальных производственных объектов — это возможность ознакомиться с процессом организации производства работ, посмотреть, как это происходит на практике. Мы рассказали студентом, что наш завод производит 160 тонн в час. У нас имеется дробильно-сортировочный комплекс, своя шаровая мельница, установка для изготовления битумной эмульсии. Мы уже готовы выполнять большие объемы работ», — отметил заместитель директора завода «Ульяновсктрансстрой» Михаил Зайцев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.