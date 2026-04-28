Мария Батуева уходит в отставку с поста руководителя КСП Перми

Мария Федоровна Батуева окончила Пермский механический техникум, физический и юридический факультеты Пермского государственного университета. В 2006 году защитила диссертацию на звание «кандидата политических наук». С 1986 года работала на государственном предприятии «Завод минеральных удобрений», далее — ОАО «Минеральные удобрения». Прошла путь от слесаря контрольно-измерительных приборов до заместителя генерального директора.