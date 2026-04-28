Алексей Шпилевский получит 20 млн за уход из «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский получит 20 млн рублей в случае расторжения контракта с клубом. К такому решению стороны пришли после переговоров, которые прошли накануне. Изначально сумма компенсации, прописанная в соглашении, составляла 70 млн рублей, однако в итоге её удалось существенно сократить, сообщает «Чемпионат».
По данным инсайдеров, переговоры шли непросто: тренер долго не соглашался на снижение выплат, но в итоге стороны нашли компромисс. Вопрос об отставке специалиста стал особенно актуальным на фоне неудачных результатов команды.
Сейчас «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 27 матчах. Команда не может победить уже шесть игр подряд — в её активе четыре поражения и две ничьи.
Ранее бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин отметил, что клубу необходимы перемены на тренерском мостике, если он рассчитывает сохранить место в Премьер-лиге. По его мнению, команде нужна встряска, а вопрос смены наставника назрел ещё осенью.