Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Шпилевский получит 20 млн за уход из «Пари НН»

Компромисс достигнут после долгих переговоров с клубом.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский получит 20 млн рублей в случае расторжения контракта с клубом. К такому решению стороны пришли после переговоров, которые прошли накануне. Изначально сумма компенсации, прописанная в соглашении, составляла 70 млн рублей, однако в итоге её удалось существенно сократить, сообщает «Чемпионат».

По данным инсайдеров, переговоры шли непросто: тренер долго не соглашался на снижение выплат, но в итоге стороны нашли компромисс. Вопрос об отставке специалиста стал особенно актуальным на фоне неудачных результатов команды.

Сейчас «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 27 матчах. Команда не может победить уже шесть игр подряд — в её активе четыре поражения и две ничьи.

Ранее бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин отметил, что клубу необходимы перемены на тренерском мостике, если он рассчитывает сохранить место в Премьер-лиге. По его мнению, команде нужна встряска, а вопрос смены наставника назрел ещё осенью.