Доклад омбудсмена заслушали в комитете ЗСНО

Комитет Законодательного Собрания по госвласти заслушал отчет о работе Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Оксаны Кислицыной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. Всего за 2025 год в аппарат поступило 6 498 обращений, при этом 45% из них касались защиты прав участников спецоперации и членов их семей.
В структуре жалоб значительную долю также заняли социальные вопросы: 17% обращений были связаны с выплатой пенсий, качеством медицинской помощи и обеспечением лекарствами. Еще по 16% пришлось на проблемы в сфере ЖКХ и работу правоохранительных органов. По итогам проверок прокуратурой было вынесено 20 представлений, а должностные лица привлечены к ответственности за нарушения.
Председатель профильного комитета Владимир Паков отметил высокую информативность доклада и важность института омбудсмена как инстанции для восстановления справедливости. Итоговое обсуждение результатов деятельности Уполномоченного состоится на общем заседании Законодательного Собрания 30 апреля.
Ранее сообщалось, что общественная палата Нижнего Новгорода сможет предлагать глав МСУ.