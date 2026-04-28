Житель Красноярского края выиграл в лотерею 5,5 млн рублей после неожиданного «знака удачи»

Строитель из Красноярского края выиграл 5,5 млн рублей в одной из всероссийских государственных лотерей. Со слов счастливчика, предвестником удачи стал зеленый спортивный кроссовер, который он увидел незадолго до победы.
Мужчина рассказал, что играет не часто — примерно раз в год, когда случайно покупает билет в супермаркете. А перед Новым годом он установил мобильное приложение оператора лотерей и иногда пробовал участвовать, но серьезных выигрышей до этого момента не было.
«В день победы всё произошло спонтанно. Дмитрий подвозил знакомого и мимо них проехал спортивный автомобиль зеленого цвета. Спутник отметил, что его родственник выиграл такую машину в лотерее и разговор перешел к теме удачи. Дмитрий признался, что раньше ему “не особо везло”. После этой поездки, как утверждает победитель, мысль о покупке билета возникла сама собой: спустя короткое время он зашел в приложение, где на счету оставалось около 500 рублей, и приобрел один билет, не придав этому значения. О выигрыше Дмитрий узнал позже: сначала пришло уведомление, но он решил, что речь идет о небольшой сумме, поэтому не стал сразу проверять. А потом увидел, что выигрыш составил 5,5 млн рублей. Счастливчик отмечает, что всё произошло в течение часа после той самой поездки и разговора о чужом выигрыше. По его словам, именно зеленый кроссовер стал для него своеобразным сигналом, после которого события начали складываться иначе», — рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи».
Со слов Дмитрия, к выигрышу суперприза он отнесся спокойно, восприняв как закономерный итог. Потрать деньги мужчина планирует на расширение жилплощади своей семьи.
