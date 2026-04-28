Житель Красноярского края выиграл в лотерею 5,5 млн рублей после неожиданного «знака удачи»

«В день победы всё произошло спонтанно. Дмитрий подвозил знакомого и мимо них проехал спортивный автомобиль зеленого цвета. Спутник отметил, что его родственник выиграл такую машину в лотерее и разговор перешел к теме удачи. Дмитрий признался, что раньше ему “не особо везло”. После этой поездки, как утверждает победитель, мысль о покупке билета возникла сама собой: спустя короткое время он зашел в приложение, где на счету оставалось около 500 рублей, и приобрел один билет, не придав этому значения. О выигрыше Дмитрий узнал позже: сначала пришло уведомление, но он решил, что речь идет о небольшой сумме, поэтому не стал сразу проверять. А потом увидел, что выигрыш составил 5,5 млн рублей. Счастливчик отмечает, что всё произошло в течение часа после той самой поездки и разговора о чужом выигрыше. По его словам, именно зеленый кроссовер стал для него своеобразным сигналом, после которого события начали складываться иначе», — рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи».