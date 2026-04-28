Беспрозванных: промпроизводство в Калининградской области в начале 2026 года выросло на 25%

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных провёл заседание совета по промышленной политике и научно-технологическому развитию с участием бизнеса и представителей научного сообщества. По его словам, в регионе работают больше 3 тысяч предприятий, основа экономики — переработка. В 2025 году промышленность выросла на 8,8% (выше среднего по стране), а в начале этого года прирост составил уже 25%.