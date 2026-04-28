Беспрозванных: промпроизводство в Калининградской области в начале 2026 года выросло на 25%

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных провёл заседание совета по промышленной политике и научно-технологическому развитию с участием бизнеса и представителей научного сообщества. По его словам, в регионе работают больше 3 тысяч предприятий, основа экономики — переработка. В 2025 году промышленность выросла на 8,8% (выше среднего по стране), а в начале этого года прирост составил уже 25%.
Главной темой стали субсидии на морские перевозки. Калининград продвигает на федеральном уровне идею «бесшовного» финансирования на три года. Также рассматривают возможность перенаправить субсидии напрямую грузоотправителю или грузополучателю, а не перевозчику — это может снизить стоимость доставки. Губернатор поручил собрать все позиции и подготовить предложения для изменений в нормативную базу.
По объёмам поддержки промышленности из регионального бюджета Калининградская область заняла третье место в стране. В 2026 году с учётом субсидий на рынок труда на поддержку промышленности направят 17,7 млрд рублей. Сегодня стартовала заявочная кампания программы «Инвест 80−85», предприятия уже подают документы. Центр «Мой бизнес» также помогает промышленникам повышать производительность труда за счёт роботизации производства.
Беспрозванных подчеркнул: «Наша задача — не потерять темп 2024 и 2025 годов. Это возможно только вместе с бизнесом. Речь не только про экономику, но и про цены и безопасность для региона». Также глава региона пообещал проработать дополнительные меры поддержки, о которых просил бизнес.