Бизнесмен из Красноярска получил условный срок за неуплату 185 млн налогов

Советский районный суд Красноярска приговорил руководителя компании «СТО 2000» Дениса Храмцова к двум годам лишения свободы условно по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.
Как установило следствие, бизнесмен выстроил схему по неуплате НДС и налога на прибыль. Он включал в налоговые декларации ложные сведения о расходах, используя реквизиты подконтрольных фирм-однодневок, которые на самом деле не выполняли никаких работ и не поставляли товары для «СТО 2000». В итоге компания не доплатила в бюджет более 185 миллионов рублей.
Суд частично удовлетворил иск прокуратуры: с осуждённого взыскано почти 148 миллионов рублей. Также сохраняются ограничения на использование более 20 автомобилей общей стоимостью 90 миллионов рублей и распоряжение денежными средствами на сумму свыше 50 миллионов рублей.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
