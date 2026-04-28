Главный тренер «Балтики»: Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле

Андрей Талалаев выразил неудовлетворение работой арбитра в матче с «Акроном».

«Балтика» «по делу» проиграла тольяттинскому «Акрону». Об этом заявил наставник калининградской команды Андрей Талалаев во время послематчевой пресс-конференции.

«Действовали моментами правильно, но не всё получается. У нас Ласерда должен был забивать, да и пенальти… Обсуждать судейство не хотелось бы, но судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убеждён. Но проиграли мы сегодня по делу», — сказал Талалаев.

Он также отметил, что калининградцам не хватает травмированных футболистов. Из-за отсутствия Брайана Хиля и Максима Бориско игра балтийцев потеряла стройность.

«Игроков нам не хватает хороших, появляется возможность играть у других. Вот Бориско признавали лучшим, а сейчас его и Хиля не стало, и мы чувствуем зависимость от них в линии нападения и линии защиты. Сегодня было не так много ударов по нашим воротам, но гол пришёл. На ноль сыграть не получается. Уступили в борьбе, подборах спорных мячей. Во втором тайме активизировались, но качества не хватило. Их игрок попал, а мы, к сожалению, не попадаем», — посетовал наставник.

В 27-м туре первенства РПЛ «Балтика» проиграла на своём поле «Акрону» со счётом 0:1. Это первое в сезоне поражение калининградцев на домашнем стадионе.

