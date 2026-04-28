В Аксайском районе построят новый Дом культуры за 140 миллионов рублей

В поселке Щепкине Аксайского района в этом году установят новый модульный Дом культуры. На его строительство в бюджете поселения предусмотрено 140,4 миллиона рублей. Поручение дал губернатор Юрий Слюсарь после рабочей поездки в район в 2025 году. Об этом говорится на сайте донского правительства.