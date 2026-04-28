Воронежские волонтеры спасают двух соколов, которые подрались за территорию

В Воронеже около авторынка на улице Антонова-Овсеенко два сокола не поделили территорию и рухнули на землю, получив травмы после воздушного боя. Как рассказали администраторы в сообществе помощи диким животным «Сердце леса» 28 апреля, самцы пустельги и чеглока устроили разборки за охотничьи угодья.