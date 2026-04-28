Воронежские волонтеры спасают двух соколов, которые подрались за территорию

В Воронеже около авторынка на улице Антонова-Овсеенко два сокола не поделили территорию и рухнули на землю, получив травмы после воздушного боя. Как рассказали администраторы в сообществе помощи диким животным «Сердце леса» 28 апреля, самцы пустельги и чеглока устроили разборки за охотничьи угодья.
Птицы настолько увлеклись дракой, что сцепились когтями и потеряли высоту. Сейчас пернатые находятся под опекой волонтеров, которые диагностировали у них серьезные травмы.
Пустельге повезло больше — у него закрытый перелом крыла без смещения, а вот чеглок находится в тяжелом состоянии… У него выявлены множественные переломы плеча и лучевой кости.
Тем временем под этой новостью появился комментарий от одного из читателей:
— Победил пустельга, теперь это его район. Желаю обоим скорейшего выздоровления.