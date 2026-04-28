В Ростове-на-Дону пассажирка такси погибла после возгорания газового баллона

В Ростове-на-Дону в результате возгорания газового баллона в автомобиле погибла пассажирка такси. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В Ростове-на-Дону в результате возгорания газового баллона в автомобиле погибла пассажирка такси. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Происшествие случилось в 9:37 28 апреля в районе улицы Щедрина, 22. По предварительным данным ГИБДД, водитель Renault Logan не уступил дорогу рейсовому автобусу № 63. В результате столкновения загорелся газовый баллон. В МЧС России по Ростовской области уточнили, что 34-летняя девушка-пассажир скончалась. По данным правоохранителей, 30-летний водитель такси пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и экстренные службы.