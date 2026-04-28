Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские водозаборы на островах прошли в штатном режиме ледоход на реке Мана

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Талые воды и льдины с этого притока Енисея традиционно идут полосой вдоль островов Отдыха, Верхнеатамановский и Нижнеатамановский, на которых расположены водозаборы, обеспечивающие питьевой водой правобережные районы Красноярска.

Источник: НИА Красноярск

Первые льдины с Маны поплыли по Енисею у острова Отдыха сегодня в 5 часов утра. Уровень воды в Енисее по данным водомерного поста в это время составлял 226 см (критический уровень 390).

Несмотря на то, что через городскую территорию основная волна ледохода прошла в течение трех часов, в Ладейской протоке речным катерам малой флотилии «КрасКом» приходилось лавировать между льдинами, чтобы своевременно доставить на смену дежурный персонал водозаборов островов Верхний и Нижний Атамановский.