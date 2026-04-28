Вице-премьер Петкевич назвала несправедливость по отношению к белорусским абитуриентам, которые поступают на общих основаниях

Заместитель премьер-министра Натальи Петкевич указала на несправедливость по отношению к белорусским абитуриентам, поступающим на общих основаниях, сообщил телеграм-канал правительства.
Главной задачей вступительной кампании в 2026 году Петкевич назвала контроль за проведением ЦЭ и ЦТ и за зачислением на всех стадий. Она отметила, что впервые за всю историю работы госкомиссии контроль начали с самого первого этапа — университетских олимпиад.
Петкевич заметила, что по ЦЭ и ЦТ обеспечена абсолютная прозрачность и максимальная секретность, но некоторые участники все равно пытаются найти лазейки — через университетские олимпиады, целевое поступление либо другие каналы. В связи с этим были скорректированы отдельные процедуры. При этом вице-премьер сказала и о несправедливости по отношению к белорусским абитуриентам.
— Когда из числа участников университетской олимпиады зачисляется около 80%, это, пожалуй, несправедливо по отношению к тем абитуриентам, которые поступают на общих основаниях, — констатировала чиновница.
К слову, горячая линия госкомиссии будет работать с 4 мая по 22 августа.
Тем временем Минтруда назвало всего три района Беларуси, где нет травм на производстве.
А еще юрист сказал, есть ли у работника право на другие перерывы помимо обеденного.