Шалабаев: 174 мероприятия международного формата состоялись в 2025 году

В течение прошлого года состоялись 174 мероприятия международного формата. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии в 2025 году депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.
«Одним из ключевых событий стало проведение в Нижнем Новгороде мероприятия федерального уровня — XII форума регионов России и Беларуси (12+). В ходе него мы подписали соглашение об установлении побратимских отношений еще с одним городом республики Беларусь — Гомелем. В настоящее время у нас 34 города-побратима и партнера в 22 странах», — рассказал мэр.
По его словам, укрепляются и побратимские отношения со столицей Абхазии — Сухумом, где в прошлом году прошли «Дни Нижнего Новгорода» (6+), такой формат планируем продолжить в Беларуси и Сербии.
«Расширение географии межрегиональных и международных связей, проведение на территории города крупных мероприятий деловой и культурной повестки — БРИКС (18+), ЦИПР (18+), фестивали “Столица закатов” (12+), “Intervals” (6+), “Горький fest” (6+), качественные изменения в облике города — вся эта комплексная работа способствует повышению интереса к Нижнему Новгороду со стороны туристов. В Национальном рейтинге туристической привлекательности наш регион занимает шестую строчку. По итогам 2025 года его посетили свыше 5 млн человек, и, безусловно, значительную долю гостей принял Нижний Новгород», — подчеркнул Юрий Шалабаев.
Мэр рассказал, что в городе активно развиваются новые туристические маршруты и инфраструктура в сфере гостеприимства:
«Услугами, в том числе цифровыми продуктами, предоставляемыми на базе туристско-информационных центров города, в 2025 году воспользовалось почти 50 тыс. яч человек. Нижегородские проекты в сфере событийного туризма получают признание и награды на федеральных конкурсах. В 2025 году Нижний Новгород завоевал гран-при в номинации “Лучшие современные цифровые технологии в туризме” Всероссийской туристской премии “Маршрут года”».