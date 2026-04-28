Главой Свердловского района Перми назначен Андрей Летов

Его предшественником был Александр Коротких.

Андрей Летов утверждён главой администрации Свердловского района Перми, сообщает газета «Звезда».

Нового главу мэр Эдуард Соснин представил депутатам на пленарном заседании Пермской городской думы. Градоначальник охарактеризовал Летова как ответственного и добросовестного руководителя.

Андрей Летов исполнял обязанности главы администрации района с 17 декабря 2025 года. В июне того же года его назначили первым заместителем главы. До этого, с августа 2024, район возглавлял Александр Коротких.

До прихода в районную администрацию он работал заместителем министра ЖКХ Пермского края, где курировал вывоз твёрдых коммунальных отходов и капремонт. В конце мая 2025 года он уволился из министерства по собственному желанию.