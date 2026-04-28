Мужчина с инфарктом отказывался ехать в больницу из-за своей собаки

Фельдшер скорой помощи из Челябинской области рассказал необычную историю.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина с инфарктом отказывался ехать в больницу из-за своей собаки. О необычном пациенте фельдшера скорой помощи из села Октябрьского (Челябинская область) рассказывает издание Hornews.

65-летний пенсионер почувствовал себя плохо, у него поднялось высокое давление «под 220». Взывал медиков, но когда прибывший фельдшер провел ему электрокардиографию и обнаружил острую фазу инфаркта миокарда, мужчина отказался ехать на госпитализацию.

«Останусь дома» — сказал пациент. Как оказалось, он беспокоился о своем питомце — собаке. О ней кроме него некому позаботиться. По регламенту медик дал ему на подпись документ о добровольном отказе от госпитализации. И уехал. Однако скорее поступил повторный вызов. На этот раз фельдшер пообещал, что за питомцем позаботятся соседи. Так и случилось. Пациент идет на поправку и ждет встречи с собакой.