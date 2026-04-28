Российские школьники завоевали 28 медалей на олимпиадах по химии за 7 лет

Отметим, что в 2025 году российские школьники завоевали 17 медалей на промежуточных (тренировочных) состязаниях — международных олимпиадах по химии имени Абу Райхана Бируни и имени К. Сатпаева, а также на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Состав сборных команд России и тренерского штаба утверждается Министерством просвещения РФ, в него традиционно входят лучшие участники всероссийской олимпиады школьников.