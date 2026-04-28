Российские школьники завоевали 28 медалей на олимпиадах по химии за 7 лет

Сборные команды России за последние 7 лет (с 2019 по 2025 год) завоевали 28 медалей на основных международных олимпиадах по химии. Подготовка школьников и их участие в интеллектуальных состязаниях организованы по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в Минпросвещения РФ.
«Российские школьники, углубленно изучающие химию, добились впечатляющих результатов на международном уровне. Начиная с 2019 года наши ребята завоевали 24 золотые и 4 серебряные медали. Эти достижения — яркое подтверждение высокого уровня российского образования, а также результат трудолюбия ребят, их стремления к победе. Химия лежит в основе многих направлений, включая промышленность, медицину, сельское хозяйство и других сфер», — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.
Он обратил внимание на растущий интерес к химии у выпускников. По результатам регистрации участников ЕГЭ-2026, экзамен по данному предмету выбрали на 10,7% больше одиннадцатиклассников, чем годом ранее.
Отметим, что в 2025 году российские школьники завоевали 17 медалей на промежуточных (тренировочных) состязаниях — международных олимпиадах по химии имени Абу Райхана Бируни и имени К. Сатпаева, а также на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Состав сборных команд России и тренерского штаба утверждается Министерством просвещения РФ, в него традиционно входят лучшие участники всероссийской олимпиады школьников.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.