Более 180 тысяч тонн топлива и грузов доставят на север Красноярского края по рекам

В рамках речной навигации на север региона планируется доставить более 180 тысяч тонн жизненно важных грузов, включая топливо и продовольствие. Это основной этап северного завоза. Подготовку к нему обсуждали на заседании оперативного штаба. Как отметил заместитель губернатора Красноярского края Валерий Семенов, первый этап завоза грузов по «зимникам» завершен с перевыполнением плана. Завезли почти 108% — это более 25 тысяч тонн. Важно сохранить такой же темп и слаженность в период навигации, где многое зависит как от погоды, так и от координации всех участников, — подчеркнул Валерий Семенов. Основной объем топлива и грузов отправится в Туруханский округ (80 тыс. тонн), Таймыр (41 тыс. тонн) и Эвенкию (24 тыс. тонн). Отдельно пройдут поставки топлива для нужд авиации и автотранспорта. Для контроля за поставками край участвует в тестировании федеральной системы мониторинга «Северный завоз», отметили в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.