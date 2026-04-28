Студенты-целевики в медвузах Башкирии будут получать новые стипендии

Правительство Башкирии утвердило новые выплаты для студентов и ординаторов, обучающихся по целевым направлениям в медицинских вузах. Постановление опубликовали на портале правовой информации республики.
Деньги получат три категории: ординаторы-целевики — ежегодно по 8 тыс. рублей, студенты-специалисты, поступившие на целевое обучение с 2020 по 2024 год, — раз в год по 5 тыс. рублей, а студенты-специалисты, принятые с 2025 года, — ежемесячные выплаты не ниже минимальной академической стипендии.
Тем, кто заключил договор с Минздравом РБ, нужно обратиться в Медицинский информационно-аналитический центр. Студенты, подписавшие договоры с 2020 года, должны успеть подать документы в течение месяца после выхода постановления. А те, кто поступает в медвузы с 2026 года, в течение 10 рабочих дней.
Если студента отчислят по собственному желанию или из-за академических долгов, либо он откажется от трудоустройства или уволится сам, придется вернуть все полученные выплаты за все годы учебы. Если добровольно не отдаст — деньги взыщут через суд.