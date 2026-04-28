Косметолог Скоромная рассказала, как не испортить кожу весной

В тёплый сезон специалист советует переходить на лёгкие увлажняющие средства.

Врач-дерматовенеролог и косметолог Елена Скоромная рассказала, почему весенний уход за кожей кардинально отличается от зимнего. Об этом сообщают VSE42.RU.

По словам эксперта, зимой главное — защита гидролипидного барьера и питание с помощью плотных окклюзивов (вазелин, сквалан, масла). Однако весной такая тактика приносит только вред: из-за повышения температуры и влажности насыщенные текстуры закупоривают поры, вызывая комедоны.

В тёплый сезон специалист советует переходить на лёгкие увлажняющие средства — ставку стоит делать на гиалуроновую кислоту и глицерин. Также коже нужно мягкое отшелушивание, например, с помощью PHA-кислот.

Особое внимание врач уделила ретинолу: весной от него лучше отказаться. Вместо этого в уход стоит вводить антиоксиданты — витамин С и феруловую кислоту.