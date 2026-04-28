В Саранске прошла конференция по медицине здорового долголетия

Всероссийская выездная конференция по развитию медицины здорового долголетия прошла 23−24 апреля в Саранске. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации главы и правительства Республики Мордовии.
В течение двух дней участники рассматривали вопросы трансформации центров здоровья, профилактики возраст-ассоциированных заболеваний, внедрения инновационных медицинских технологий, развития нейротехнологий и геропротекторов. Также они обсудили роль культуры, двигательной активности, правильного питания и медиа в укреплении здоровья граждан. Особое внимание было уделено региональным практикам и возможностям тиражирования успешных решений.
«Правительством страны принято серьезное решение о включении медицины здорового долголетия в Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Каждый житель страны имеет полис обязательного медицинского страхования и вправе бесплатно пройти соответствующее обследование, выявить предриски ускоренного старения и скорректировать их. Важно — обращение в центры медицины здорового долголетия гражданами будет самостоятельным и по направлению специалистов», — отметила заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.