Платформа «Лобачевский» обработала 68 тысяч обращений нижегородцев в 2025 году

В среднем жители получают ответы на свои вопросы за три рабочих дня.

Источник: Живем в Нижнем

По итогам прошлого года платформа «Лобачевский» помогла закрыть почти 68 тысяч обращений, поступивших от жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городской администрации.

По словам мэра Юрия Шалабаева, в 2025 году к сервису подключили платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», что позволило расширить возможности для оперативной отправки заявок. Время ожидания ответов сократилось с 5 до 3-х рабочих дней.

Градоначальник также рассказал о внедрении инструментов искусственного интеллекта для увеличения скорости обработки обращений. Нижегородцы могут воспользоваться 28 сервисами, семь из которых с искусственным интеллектом.

Напомним, что на платформе нижегородцы могут оставить заявку об отсутствии уличного освещения, ямах на дороге, грязной воде из-под крана и т.д. Каждое обращение получает уникальный номер и отслеживается на всех этапах — от регистрации до получения ответа.

Ранее мы писали, что ИИ будет находить заросли борщевика в Нижегородской области.