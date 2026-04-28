Елецкий интернат для престарелых обновит липецкая «Солидарность» за 207 млн

Определен подрядчик для капитального ремонта четырехэтажного корпуса и помещений геронтологического отделения интерната для престарелых и инвалидов в липецком Ельце. Дом социального обслуживания «Долголетие» заключил контракт с зарегистрированным в областном центре ООО «ГК “Солидарность”». Стоимость соглашения составила 207,4 млн при начальной цене 244,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.