Нижегородские компании представили продукцию на выставке в Узбекистане

Четыре компании из Нижегородской области представили продукцию на промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходила с 20 по 22 апреля в Узбекистане. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В число участников вошли компании по производству древесного угля, детской мебели, угольных брикетов и металлургических заготовок деталей. Кроме того, представители нижегородского бизнеса посетили предприятия WANG DA GROUP, Cristall Almaz Group и Eco Plyus Wood.
«Сегодня Узбекистан входит в топ-10 импортеров региональной продукции. Мы непрерывно ведем работу, направленную на увеличение этих показателей. Один из инструментов — организация льготного участия предприятий в международных выставках. На выставке “Иннопром. Центральная Азия” представители нижегородских компаний уже успели провести около 30 переговоров с потенциальными партнерами и продемонстрировать ассортимент продукции на международном уровне», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.