Нижегородские врачи прооперировали хоккеистку Екатерину Лихачеву

Чемпионка России, участница Олимпийских игр и хоккеистка Екатерина Лихачёва сможет продолжить свою спортивную карьеру благодаря нижегородским врачам. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Экс-нападающая нижегородских клубов «СКИФ» и «Торпедо» год назад перешла в ЖХК «Сахалин», однако лечение решила пройти в столице Приволжья. Как стало известно, в феврале Екатерина повредила переднюю крестообразную связку колена. Врачам удалось ее восстановить.
«Теперь дело за реабилитацией и упорством спортсменки», — сообщил спортивный травматолог, артроскопист Алексей Крупко.
