Нижегородские врачи прооперировали хоккеистку Екатерину Лихачеву

Экс-нападающая нижегородских клубов «СКИФ» и «Торпедо» год назад перешла в ЖХК «Сахалин», однако лечение решила пройти в столице Приволжья. Как стало известно, в феврале Екатерина повредила переднюю крестообразную связку колена. Врачам удалось ее восстановить.