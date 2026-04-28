Нижегородские врачи прооперировали хоккеистку Екатерину Лихачеву

Она повредила переднюю крестообразную связку колена.

Источник: Живем в Нижнем

Чемпионка России, участница Олимпийских игр и хоккеистка Екатерина Лихачёва сможет продолжить свою спортивную карьеру благодаря нижегородским врачам. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Экс-нападающая нижегородских клубов «СКИФ» и «Торпедо» год назад перешла в ЖХК «Сахалин», однако лечение решила пройти в столице Приволжья. Как стало известно, в феврале Екатерина повредила переднюю крестообразную связку колена. Врачам удалось ее восстановить.

«Теперь дело за реабилитацией и упорством спортсменки», — сообщил спортивный травматолог, артроскопист Алексей Крупко.

Ранее мы писали, что нижегородские врачи спасли пациента с 12-сантиметровым гвоздем в голове.