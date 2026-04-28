Финальный этап всероссийской олимпиады по мировой художественной культуре стартовал в Подмосковье

В состязаниях принимают участие более 320 школьников со всей России.

Финальный этап всероссийской олимпиады по мировой художественной культуре (МХК) начался в Подмосковье на базе гимназии имени Примакова. В открытии мероприятия приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Всего в состязаниях участвует более 320 школьников со всей страны, пишет 360.ru.

Школьники продемонстрируют свои знания в области истории искусств, увидеть взаимосвязь между эпохами и поделятся навыками понимания произведений. В программе олимпиады — посещение парка Малевича в Одинцове, усадьбы Архангельское в Красногорске и музея «Новый Иерусалим» в Истре.

«ИЗО, музыка, мировая художественная культура позволяют воспитать гармоничную личность, и ваше увлечение искусством обязательно пригодится вам в будущем. Ребята, я хочу вам пожелать удачи. Вне зависимости от вашего результата вы уже победители», — обратился к финалистам Сергей Кравцов.

Дипломы победителей и призеров олимпиады дают ребятам право на поступление в ведущие вузы страны без вступительных испытаний по профильным направлениям.

«Всероссийская олимпиада — это всегда сложный путь. Чтобы выдержать муниципальный, региональный этапы надо очень хотеть, стремиться. Поэтому всем ребятам в вашем лице хочу сказать слова уважения. Ведь стремление дерзать, побеждать в любом возрасте — это здорово! Успехов вам, удачи, побед и в заключительном этапе, и в жизни!» — сказал Воробьев.

