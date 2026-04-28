«Возможны пробки»: на Обходе Красноярска 4 мая снова изменят схему движения

В понедельник, 4 мая, в 12:00 на трассе Обход Красноярска закроют разворотную петлю на пути с Северного шоссе на проспект Котельникова. Ограничение введут для переустройства этого участка.
Объехать закрытый съезд можно через правоповоротный шлюз и кольцо у гипермаркета «Метро» на въезде в поселок Солонцы. Для разграничения потоков на кольце установят светофор и необходимые дорожные знаки.
В КрУДоре предупреждают о возможных заторах, особенно в утренние и вечерние часы.
В качестве альтернативного маршрута предлагают проезд по улицам Авиаторов, 2-й Брянской и Калинина. Также можно воспользоваться трассами Красноярск — Элита и Еловое — станция Минино в сторону аэропорта.
Напомним, реконструкция транспортной развязки стартовала в прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом сезоне подрядчик приступил к основным работам. Путепровод через проспект Котельникова расширят, добавят переходно-скоростные полосы, усилят основание дороги и уложат новое асфальтовое покрытие. Также обустроят водоотвод, освещение, пешеходные тротуары, барьерные ограждения и подземный пешеходный переход, который свяжет поселки Новалэнд и Солонцы.
