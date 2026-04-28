«Возможны пробки»: на Обходе Красноярска 4 мая снова изменят схему движения

Напомним, реконструкция транспортной развязки стартовала в прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом сезоне подрядчик приступил к основным работам. Путепровод через проспект Котельникова расширят, добавят переходно-скоростные полосы, усилят основание дороги и уложат новое асфальтовое покрытие. Также обустроят водоотвод, освещение, пешеходные тротуары, барьерные ограждения и подземный пешеходный переход, который свяжет поселки Новалэнд и Солонцы.