Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актерский курс худрука театра «У Моста» взял Гран-При фестиваля «Курс на сцену»

В Перми фестиваль-конкурс студенческих спектаклей «Курс на сцену» прошел впервые.

Источник: Комсомольская правда

Второй актерский курс Мастерской С. Федотова ПГИК получил Гран-При фестиваля «Курс на сцену». Диплом лауреата за лучший спектакль фестиваля — «Мачеха Саманишвили» (постановка С. Федотова).

Это уже пятый фестиваль курса. Ранее были: Барнаульский театральный фестиваль «ШАГ», Московский фестиваль-конкурс «Точка-А», Московский фестиваль «Слышать музыку» и Муромский фестиваль «Горячая пора».

Это третий набор Сергея Федотова в Пермском государственном институте культуры. Обучение проходит по особой индивидуальной методике преподавания С. Федотова, основанной на системе Михаила Чехова. Выполняя всю обязательную учебную программу, студенты дополнительно проходят профессиональное актерское обучение в театре «У Моста».

Фото предоставлено театром «У Моста».

За два года обучения в институте они поставили 7 курсовых спектаклей, которые постоянно играют на сцене театра «У Моста». За первый год обучения было сыграно 80 представлений. Помимо фестивалей, курс периодически выезжает на гастроли.