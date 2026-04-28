Актерский курс худрука театра «У Моста» взял Гран-При фестиваля «Курс на сцену»

Второй актерский курс Мастерской С. Федотова ПГИК получил Гран-При фестиваля «Курс на сцену». Диплом лауреата за лучший спектакль фестиваля — «Мачеха Саманишвили» (постановка С. Федотова).
Это уже пятый фестиваль курса. Ранее были: Барнаульский театральный фестиваль «ШАГ», Московский фестиваль-конкурс «Точка-А», Московский фестиваль «Слышать музыку» и Муромский фестиваль «Горячая пора».
Это третий набор Сергея Федотова в Пермском государственном институте культуры. Обучение проходит по особой индивидуальной методике преподавания С. Федотова, основанной на системе Михаила Чехова. Выполняя всю обязательную учебную программу, студенты дополнительно проходят профессиональное актерское обучение в театре «У Моста».
За два года обучения в институте они поставили 7 курсовых спектаклей, которые постоянно играют на сцене театра «У Моста». За первый год обучения было сыграно 80 представлений. Помимо фестивалей, курс периодически выезжает на гастроли.