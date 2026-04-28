В Перми две баржи с женскими именами спустили на воду

В Перми после межнавигационного ремонта спущены на воду две бункерные баржи проекта Р-85. Обновленные суда получили имена «Мария» и «Наталья», поделились в пресс-службе Пермской судоверфи.
Длина каждой баржи составляет 88,1 метров, а их ширина достигает более 14 метров. Грузоподъемность судна — 2,5 тысячи тонн. «Мария» и «Наталья» предназначены для перевозки песка и других сыпучих минерально строительных материалов.
Подъемно-спусковое сооружение Пермской судоверфи, так называемый слип, оснащено 13 дорожками с тележками. Он способен поднимать суда длиной до 127 метров, при этом грузоподъемность составляет до 1950 тонн на подъем и до 2860 тонн на спуск, объяснили в пресс-службе предприятия.
Пермская судоверфь — единственный судостроительный завод на Урале. Его основали в 1931 году. Здесь выпускали пассажирские и грузовые суда, а в годы войны — специальные для фронта.