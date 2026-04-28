ФК «Пари НН» выплатит Шпилевскому 20 млн рублей за увольнение

Футбольная команда «Пари НН» изучает возможность расторжения действующего договора с главным тренером Алексеем Шпилевским. В качестве компенсации за досрочное прекращение сотрудничества ему может быть выплачена сумма в размере 20 миллионов рублей.
Согласно сведениям, полученным от Telegram-канала Sport Baza, недавно состоялась беседа между тренером и представителями администрации клуба. На этой встрече обсуждались детали потенциального завершения их совместной работы.
Первоначально, в контракте Шпилевского была зафиксирована сумма отступных в 70 миллионов рублей. Тем не менее, по сообщениям, в процессе переговоров удалось достичь договоренности о существенном сокращении размера компенсации, почти в три раза, до 20 миллионов рублей.
Алексей Шпилевский приступил к обязанностям главного тренера «Пари НН» в июне 2025 года, заключив соглашение, рассчитанное на три сезона. В текущий момент команда из Нижнего Новгорода находится в нижней половине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Последний запланированный матч прошел 26 апреля в Нижнем Новгороде против московского «Спартака». Игра закончилась триумфом гостей с минимальным преимуществом — 2:1.
Ранее уже сообщалось, что главный тренер «Пари НН» может уйти в отставку после проигрыша «Спартаку».