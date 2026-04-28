Большинство волгоградцев проведут майские дома, выбирая природу и дачу

Большая часть жителей Волгограда проведут предстоящие майские праздники дома, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Согласно опросу SuperJob, каждый второй волгоградец останется дома. Еще 17% горожан выберут отдых на даче или в деревне. Майские праздники в этом году будут короткими: дважды по три дня — с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.
Интересно, что 12% опрошенных будут работать в эти праздничные дни. При этом мужчины чаще женщин выходят на службу в выходные. Некоторые волгоградцы (8%) планируют провести майские праздники, наслаждаясь природой. В то время как 2% отправятся в путешествие по России. По 1% респондентов выбрали отдых за границей, визиты к друзьям и родным или рыбалку.
Что касается внутренних направлений для путешествий, то в топ-5 самых популярных вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Среди зарубежных стран волгоградцы чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию.