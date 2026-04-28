В МЧС допустили, что в горящем в Москве здании находятся 200 человек

На севере Москвы в строящемся здании, где вспыхнул пожар, могут быть заблокированы до 200 человек, сообщили РБК в пресс-службе МЧС со ссылкой на администрацию.
Пожар возник в здании по адресу 2-й Амбулаторный проезд, 14. На месте установлено, что горение происходит на втором и третьем этажах. По данным ведомства, спасены 12 человек, еще 3 обратились за медицинской помощью до прибытия пожарных.
Агентство также сообщает, что пожар распространяется, его сложность повышена до четвертого уровня.
Установление обстоятельств и причин пожара на севере Москвы контролирует Савеловская межрайонная прокуратура.
В марте возгорание произошло в строящемся многоэтажном доме на набережной Марка Шагала в Москве. По этому адресу возводится жилой комплекс «Шагал» группы компаний «Эталон».
МЧС уточнило, что там загорелись строительные материалы. В результате инцидента никто не пострадал.
