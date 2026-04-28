Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС допустили, что в горящем в Москве здании находятся 200 человек

На севере Москвы в строящемся здании, где вспыхнул пожар, могут быть заблокированы до 200 человек, сообщили РБК в пресс-службе МЧС со ссылкой на администрацию.

Источник: РБК

Пожар возник в здании по адресу 2-й Амбулаторный проезд, 14. На месте установлено, что горение происходит на втором и третьем этажах. По данным ведомства, спасены 12 человек, еще 3 обратились за медицинской помощью до прибытия пожарных.

Агентство также сообщает, что пожар распространяется, его сложность повышена до четвертого уровня.

Установление обстоятельств и причин пожара на севере Москвы контролирует Савеловская межрайонная прокуратура.

В марте возгорание произошло в строящемся многоэтажном доме на набережной Марка Шагала в Москве. По этому адресу возводится жилой комплекс «Шагал» группы компаний «Эталон».

МЧС уточнило, что там загорелись строительные материалы. В результате инцидента никто не пострадал.

