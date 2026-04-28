Мэр Уфы задержан по делу о превышении полномочий и получении особо крупной взятки

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев задержан по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Его заместитель и ещё один чиновник также подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
«Задержан глава администрации городского округа город Уфа по подозрению в совершении преступлений “превышение должностных полномочий” и “получение взятки в особо крупном размере”. Кроме того, заместитель главы администрации, замначальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория подозреваются в совершении преступлений “превышение должностных полномочий”, — отметили в ведомстве.
В СК добавили, что дело мэра Уфы связано с незаконным отчуждением земельного участка площадью более 1 300 квадратных метров, расположенного на территории санатория.
Уголовное дело по обвинению бывшего главы администрации Балтийска Сергея Мельникова в получении взятки направлено в суд.