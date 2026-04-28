Мэр Уфы задержан по делу о превышении полномочий и получении особо крупной взятки

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев задержан по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Его заместитель и ещё один чиновник также подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.