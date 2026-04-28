Житель Гродно украл более 200 упаковок масла с одной целью

В Гродно милиция задержала мужчину, который воровал масло в больших объемах, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Выяснилось, что 22-летний гродненец в середине апреля стал захаживать в магазин на улице Лидской. Прямо в торговом зале фигурант переложил в свои пакеты продукцию из коробок и вышел, не оплачивая. Сразу же из магазина злоумышленник пошел на Скидельский рынок, где перепродал украденное масло.
В первый раз таким способом фигурант украл и продал 60 упаковок сливочного масла. Спустя время он пришел в тот же магазин и стал укладывать в пакет масло того же бренда. Забрав 144 упаковки, направился к выходу, но бросил все, когда его попытался остановить персонал торгового объекта.
Вскоре подозреваемого задержали сотрудники Департамента охраны. Возбуждено уголовное дело.
Тем временем могилевчанин может сесть на 10 лет вместе с женой за то, что она не работала.
Еще мы писали, что в Беларуси работа ГАИ и других служб МВД меняется в начале мая.
Также милиция предупредила белорусов о новом способе мошенников использовать курьеров.
Кроме того, мы писали, что белорусы позвонили в милицию почти 450 раз за сутки, сообщая об одной и той же ситуации.