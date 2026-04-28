Житель Гродно украл более 200 упаковок масла с одной целью

Милиция поймала жителя Гродно, воровавшего масло в больших объемах.

В Гродно милиция задержала мужчину, который воровал масло в больших объемах, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Выяснилось, что 22-летний гродненец в середине апреля стал захаживать в магазин на улице Лидской. Прямо в торговом зале фигурант переложил в свои пакеты продукцию из коробок и вышел, не оплачивая. Сразу же из магазина злоумышленник пошел на Скидельский рынок, где перепродал украденное масло.

В первый раз таким способом фигурант украл и продал 60 упаковок сливочного масла. Спустя время он пришел в тот же магазин и стал укладывать в пакет масло того же бренда. Забрав 144 упаковки, направился к выходу, но бросил все, когда его попытался остановить персонал торгового объекта.

Вскоре подозреваемого задержали сотрудники Департамента охраны. Возбуждено уголовное дело.

